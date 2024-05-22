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Россиянам рассказали, сколько чашек чая можно пить в день

Гастроэнтеролог Белоусов: в день не стоит пить больше четырех чаше чая

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Для взрослого человека употребление до трех-четырех чашек чая безопасно и может быть полезно. Об этом РИАМО рассказал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» Евгений Белоусов.

Если у человека нет индивидуальной непереносимости кофеина, то три-четыре чашки чая не будут опасны. Превышение этой дозы может привести к избыточному употреблению кофеина, а также повышает риск повреждения печени, почек и желудка. При наличии заболеваний следует уточнить индивидуальную норму чая в день у врача.

Умеренное употребление чая считается полезным для здоровья: он содержит антиоксиданты, полифенолы и флавоноиды, витамины и минералы. Добавление сахара в чай может превратить напиток из полезного во вредный, подчеркнул врач.

До этого ученые выяснили, что зеленый чай и матча снижают риск пародонтита, влияя на микробный состав полости рта. Кроме того, эти напитки могут облегчать боли при менструациях, так как подавляют выработку простагландинов — гормоноподобных веществ, которые считаются одной из причин спазмов.

Ранее врач назвал безопасную дозу кофе.

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