В Подмосковье восстановили движение поездов после пожара на электричке на станции Пивоварово. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Октябрьской железной дороги.

«Движение пассажирских поездов осуществляется штатно в двух направлениях», — сообщили в ОЖД.

В результате инцидента четыре поезда «Сапсан» оказались задержаны на 13-40 минут, а пять пассажирских поездов — на срок от 23 минут до 1 часа 20 минут. Более серьезными оказались задержки движения электричек — десять из них были задержаны на срок от 40 минут до 2 часов.

Причины возгорания пока не названы.

До этого появилось видео попытки тушения пожара в электричке с помощью ведра с песком.

22 мая на железнодорожной станции «Поварово» в Солнечногорском городском округе Московской области загорелись два вагона электропоезда. Пассажиров эвакуировали. Предварительно, возгорание случилось между 8-м и 9-м вагонами. Впоследствии стало известно, что пожар в электричке удалось потушить.

Ранее стала известна возможная причина возгорания в подмосковной электричке.