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Белый дом сообщил о подготовке США к конференции по Украине

Белый дом: США не готовы объявить об участии Байдена в конференции по Украине

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Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в настоящее время готовятся принять участие в мирной конференции по Украине в Швейцарии, однако не готовы объявить об участии президента страны Джо Байдена в предстоящих обсуждениях. Об этом сообщает РИА Новости.

Салливан подчеркнул, что лично вовлечен в подготовку к саммиту, как и другие представители правительства США. Он отметил, что Соединенные Штаты являются ключевой силой в вопросе продвижения тезиса о мире для Украины при учете ее суверенитета и территориальной целостности, однако ему пока нечего объявить относительно визита президента Байдена.

До этого канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что намерен принять участие в конференции по Украине, которая состоится в июне в Швейцарии.

22 мая Зеленский заявил, что Киев не хочет приглашать Москву на «саммит мира» в Швейцарии, чтобы она не могла его сорвать. По словам украинского главы, целью саммита станет выработка общей позиции стран-участниц по трем ключевым вопросам: ядерная безопасность, безопасность судоходства в Черном и Азовском морях, а также возвращение украинских детей и обмен «всех на всех». Зеленский добавил, что Россия будет проинформирована о ней в дальнейшем.

Ранее в Госдуме назвали предстоящий саммит по Украине «антироссийским шабашем».

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