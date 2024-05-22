Белый дом сообщил о подготовке США к конференции по Украине

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в настоящее время готовятся принять участие в мирной конференции по Украине в Швейцарии, однако не готовы объявить об участии президента страны Джо Байдена в предстоящих обсуждениях. Об этом сообщает РИА Новости.

Салливан подчеркнул, что лично вовлечен в подготовку к саммиту, как и другие представители правительства США. Он отметил, что Соединенные Штаты являются ключевой силой в вопросе продвижения тезиса о мире для Украины при учете ее суверенитета и территориальной целостности, однако ему пока нечего объявить относительно визита президента Байдена.

До этого канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что намерен принять участие в конференции по Украине, которая состоится в июне в Швейцарии.

22 мая Зеленский заявил, что Киев не хочет приглашать Москву на «саммит мира» в Швейцарии, чтобы она не могла его сорвать. По словам украинского главы, целью саммита станет выработка общей позиции стран-участниц по трем ключевым вопросам: ядерная безопасность, безопасность судоходства в Черном и Азовском морях, а также возвращение украинских детей и обмен «всех на всех». Зеленский добавил, что Россия будет проинформирована о ней в дальнейшем.

Ранее в Госдуме назвали предстоящий саммит по Украине «антироссийским шабашем».