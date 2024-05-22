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Зеленский заявил о концентрации внимания на северо-восточной границе Украины

Зеленский заявил о максимальном внимании ко всему приграничью

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев сейчас уделяет максимальное внимание приграничной полосе на северо-востоке страны. Видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.

Зеленский подчеркнул, что максимальное внимание в текущий момент уделено всему приграничью, не только в Харьковской, но и в Сумской области.

До этого стало известно, что Зеленский поговорил по телефону с австрийским канцлером Карлом Нехаммером.

По словам политика, он поблагодарил Нехаммера за поддержку «саммита мира» в Швейцарии и участие в этом событии, а также за помощь с разминированием украинских территорий. Кроме того, Зеленский обсудил с канцлером участие австрийских компаний в восстановлении Украины и сообщил о координации неких совместных мероприятий.

Также 22 мая глава офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с помощником президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном соглашение о гарантиях безопасности Киеву, работа над которым финализируется.

Ранее в офисе Зеленского признали, что украинцы не хотят воевать.

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