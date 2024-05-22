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Названо препятствие для перехода Радулова в московское «Динамо»

Тренер Бахмутов: у Радулова уже не та энергия

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Николай Александров/РИА Новости

Российский тренер и спортивный функционер Игорь Бахмутов прокомментировал информацию о возможном переходе 37-летнего нападающего Александра Радулова в московское «Динамо», отметив, что это классный хоккеист, но возраст берет свое.

«Честно говоря, у меня есть сомнения. Не выдохся ли он? Мне кажется, у Радулова уже не та энергия. В лучшие годы, конечно, это игрочище! Думаю, Радулов уже староват для «Динамо» и запал не тот», — приводит слова Бахмутова Legalbet.

В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги Радулов выступал за казанский «Ак Барс». Нападающий провел 62 встречи, в которых отметился 44 (17+27) очками.

Радулов уже выступал в составе «Динамо» в 2004 году, проведя за бело-голубых один матч. Также на элитном уровне в России он играл за уфимский «Салават Юлаев», московский ЦСКА и «Ак Барс», выиграв с «СЮ» Кубок Гагарина в 2011 году. Кроме того, Радулов провел много лет в НХЛ в составах «Нэшвилл Предаторз», «Монреаль Канадиенс» и «Даллас Старз». С «Ак Барсом» и ЦСКА он доходил до финала Кубка Гагарина и проигрывал в нем, а с «Далласом» уступил в финале Кубка Стэнли.

Ранее стали известны четвертьфиналисты чемпионата мира по хоккею.

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