Площадь пожара на бумажном складе в мордовском Саранске увеличилась

В столице Республики Мордовия — Саранске — до 1,5 тыс. квадратных метров увеличилась площадь пожара на складе с бумагой и макулатурой. Об этом сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций России в Telegram-канале.

«Огонь охватил 1 500 квадратных метров», — отмечается в публикации.

Согласно обновленной информации, с огнем сражаются 65 сотрудников МЧС и 16 единиц пожарной техники.

Незадолго до этого стало известно, что в Саранске произошел пожар на бумажном складе.

Некоторое время назад в подмосковном Ногинске загорелась кровля швейной фабрики на вс. В процессе борьбы с огнем пожарные эвакуировали из горящего здания 20 человек. Согласно данным ведомства, огонь охватил 3,6 тыс. кв. метров кровли здания. Данных о пострадавших не поступало. Эксперты установят причину произошедшего.

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