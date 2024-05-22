Россиянин познакомился с женщиной, провел с ней ночь и проснулся без денег

В Краснодарском крае поймали женщину, которую подозревают в краже денег у нового знакомого. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Сочи. По версии правоохранителей, пара познакомилась на сайте, созданном для подобных целей. Они приехали в город, где арендовали номер в гостинице. Там они провели ночь, после чего утром россиянка забрала у пострадавшего все его накопления в размере 340 тысяч рублей.

Приехавшим на место медикам удалось установить личность подозреваемой по копии паспорта, которую она оставила у администратора при заселении.

Выяснилось, что женщина уехала из Сочи на такси. Сотрудникам МВД удалось поймать ее в момент, когда она приехала в Краснодар. При ней нашли и изъяли 276 тысяч рублей. Остальную сумму на момент беседы с правоохранителями она уже успела потратить.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело. На данный момент россиянка находится под стражей.

Ранее в Чебоксарах работница рынка спасла женщину от мошенников, закрыв собой банкомат.