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Законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню набрал достаточно голосов в сенате США

Reuters: сенат США проголосовал за выделение $95 млрд Украине, Израилю и Тайваню

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J. Scott Applewhite/AP

Законопроект о выделении $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню набрал достаточное количество голосов в сенате США для его утверждения. Об этом сообщает агентство Reuters.

В случае одобрения в сенате, согласно процедуре, он должен поступить на рассмотрение палаты представителей конгресса Соединенных Штатов.

До этого сенатор США Рэнд Пол назвал прямым оскорблением каждого американца законопроект о помощи Украине. Сенатор подчеркнул, что законопроект, который предполагает направить этой стране $60 млрд, помимо предыдущих $113 млрд, является одним из многих «вопиющих выделений кровно заработанных американцами денег».

Также Пол назвал «возмутительным» законопроект об иностранной помощи Украине, Израилю и Тайваню без учета положений о безопасности южной границы

В начале февраля американский сенат во время процедурного голосования отверг компромиссный пакетный законопроект, касающийся предоставления помощи Украине и Израилю и ужесточения мер безопасности на границе США с Мексикой.

Ранее Трамп рассказал, как он планирует разрешить украинский конфликт за сутки.

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