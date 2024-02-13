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В Совфеде назвали дату обсуждения комплекса отношений с ПА ОБСЕ

Карасин: 21 февраля СФ планирует с ГД обсудить комплекс отношений с ПА ОБСЕ

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Совет Федерации на заседании 21 февраля одновременно с Государственной думой обсудит весь комплекс отношений с ПА ОБСЕ. Об этом РИА Новости заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.

«Планируем рассмотреть весь комплекс отношений с Парламентской ассамблеей ОБСЕ и будущее этих отношений», — сказал он.

Политик не уточнил, будут ли сенаторы обсуждать какой-то документ.

Накануне на пленарном заседании Государственной думы заявил спикер Вячеслав Володин заявил, что России пора сказать Парламентской ассамблее ОБСЕ «до свидания» из-за несамостоятельности и чрезмерной политизированности этой структуры.

До этого стало известно, когда Государственная дума и Совет Федерации приостановят участие России в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ).

Ранее в СПЧ назвали ожидаемым решение не приглашать бюро ОБСЕ к наблюдению за выборами.

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