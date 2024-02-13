В Германии признали невозможность удовлетворить потребности Украины в снарядах

Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что потребности Украины в снарядах превосходят возможности их производства в Германии. Об этом пишет Bild.

По его словам, ВСУ необходимо более двух миллионов снарядов в год, немецкое производство не может удовлетворить такие потребности. Паппергер подчеркнул, что ФРГ понадобится «от десяти до пятнадцати лет» для пополнения собственных запасов.

«В целом мы хотим производить до 700 тысяч артиллерийских снарядов в год до 2025 года», – сказал Паппергер.

До этого сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский собирается посетить несколько стран западной Европы для ускорения выделения помощи Киеву. Украинский президент посетит Францию и ФРГ, но пока это официально не подтверждено. Сообщается, что Зеленский примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности.

Отмечается, что Зеленский попытается обосновать более быструю передачу помощи от стран Запада, так как запасы боеприпасов ВСУ сокращаются. Также Bloomberg утверждает, что президент Украины будет настаивать на предоставлении гарантий безопасности от стран G7.

Ранее в Германии начались протесты против строительства нового снарядного завода Rheinmetall.