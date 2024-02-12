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В МИД РФ заявили, что Украину переделывают под международную военную компанию

Мирошник: Украину переделывают под частную международную военную компанию

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Запад хочет превратить Украину в международную частную военную компанию. Об этом заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в эфире радиостанции Sputnik.

«Украину переделывают под частную международную военную компанию», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что закон о мобилизации — это всего лишь «маленькая часть» этой трансформации.

Мирошник обратил внимание, что задача заключается в том, чтобы использовать экономику, логистику и соцсферу страны как «военный ресурс», способный выполнять конкретную задачу — создавать проблемы России.

Дипломат отметил, что Украину просто «переделывают под военную машину». По его словам, интересы украинцев совершенно «никого не интересуют».

В начале февраля в МИД РФ назвали преднамеренным преступлением обстрел ВСУ Лисичанска. Мирошник сообщил, что у этого преступления есть не только исполнители, но также заказчики и спонсоры.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.

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