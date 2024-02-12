Стубб раскрыл, получал ли поздравления с избранием из России

Победитель президентских выборов в Финляндии Александр Стубб заявил, что получил множество поздравлений с новой должностью, но ни одного из России. Об этом он сообщил на пресс-брифинге, передает ТАСС.

«Получил тысячи сообщений и не успел их прочитать, но не видел ни одного сообщения из России», — ответил Стубб на вопрос о том, получал ли он поздравления из РФ.

До этого Стубб заявил, что его страна не будет поддерживать отношения с Россией на уровне руководства до завершения украинского конфликта.

«Политика в отношении России проста. Дипломатические и официальные отношения остаются, но отношений с РФ на политическом уровне нет и не будет, пока не прекратится конфликт на Украине», — сказал Стубб.

Стубб выступает за развитие отношений с НАТО и холодно относится к России. Он даже обещал не брать трубку, если вдруг президент РФ Владимир Путин решит позвонить и поздравить его с победой на выборах. Инаугурация нового президента Финляндии состоится 1 марта.

Ранее в Кремле оценили возможность поздравления Стубба с победой на выборах в Финляндии.