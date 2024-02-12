В Кремле оценили возможность поздравления Стубба с победой на выборах в Финляндии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, будет ли российский лидер Владимир Путин поздравлять Александра Стубба на выборах президента Финляндии.

«Финляндия относится к недружественным странам, она присоединилась к санкциям и заявления нового президента носят недружественный характер», — сказал Песков.

Также Песков отметил, что с новым лидером Финляндии «заранее исключена возможность диалога».

Он напомнил, что в период, когда Россия и Финляндия имели партнерские отношения, они носили взаимовыгодный характер.

Ранее 55-летний бывший премьер-министр Финляндии, кандидат от Национальной коалиционной партии Александр Стубб победил во втором туре президентских выборов, обогнав на несколько процентов своего оппонента. Стубб выступает за развитие отношений с НАТО и холодно относится к Москве.

Стубб обещал не брать трубку, если вдруг президент РФ Владимир Путин захочет позвонить и поздравить его с победой на выборах. Официально Стубб вступит в должность 1 марта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее МИД России обвинил Хельсинки в разрушении отношений с Москвой.