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Сенат США поддержал законопроект о помощи Украине

Сенаторы США поддержали законопроект о помощи Украине и Израилю

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J. Scott Applewhite/AP

Сенат Соединенных Штатов в ходе процедурного голосования поддержал проект о помощи Украине и Израилю. Это следует из трансляции заседания верхней палаты конгресса телеканала C-Span.

В поддержку продвижения по законопроекту высказались более двух третей законодателей, что достаточно для переходу к следующему этапу рассмотрению. Дата окончательного голосованию по проекту не называется.

11 февраля кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что Украине и Израилю следует предоставить финансирование взаймы. Также Трамп призвал прекратить безвозмездную раздачу денег иностранным государствам.

До этого сенатор конгресса США, республиканец от штата Юта Майк Ли четыре часа без остановки выступал с речью против предоставления помощи Украине.

Сенатор США Рэнд Пол назвал прямым оскорблением каждого американца законопроект о помощи Украине.

Ранее стало известно о плане США по «капитуляции» Украины в конфликте с РФ.

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