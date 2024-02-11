Сенат США поддержал законопроект о помощи Украине

Сенат Соединенных Штатов в ходе процедурного голосования поддержал проект о помощи Украине и Израилю. Это следует из трансляции заседания верхней палаты конгресса телеканала C-Span.

В поддержку продвижения по законопроекту высказались более двух третей законодателей, что достаточно для переходу к следующему этапу рассмотрению. Дата окончательного голосованию по проекту не называется.

11 февраля кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что Украине и Израилю следует предоставить финансирование взаймы. Также Трамп призвал прекратить безвозмездную раздачу денег иностранным государствам.

До этого сенатор конгресса США, республиканец от штата Юта Майк Ли четыре часа без остановки выступал с речью против предоставления помощи Украине.

Сенатор США Рэнд Пол назвал прямым оскорблением каждого американца законопроект о помощи Украине.

Ранее стало известно о плане США по «капитуляции» Украины в конфликте с РФ.