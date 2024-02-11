Ситуация для Украины и ее войск на фронте стала наиболее тяжелой с начала конфликта. Об этом сообщил немецкий журналист Пауль Ронцхаймер, его слова приводит газета Bild.

«Это тяжелейший кризис для Украины с начала конфликта», — считает Ронцхаймер.

Журналист приводит слова одного из военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), который сообщил о необходимости принятия дальнейших мер в стране по мобилизации, поскольку «люди не понимают, насколько критична ситуация».

В этой связи журналист признал, что ситуация на поле боя находится целиком в руках Вооруженных сил России.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС неспособен выделить достаточно средств для победы Украины в конфликте с Российской Федерацией. По словам главы кабинета министров, жители стран — членов регионального содружества недовольны большими тратами их правительств на поддержку Киева. Деньги стали для ЕС настоящей проблемой, подчеркнул он.

Ранее российский дипломат рассказал, почему Украина не идет на диалог с Россией.