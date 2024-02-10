Российский дипломат рассказал, почему Украина не идет на диалог с Россией

Генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов заявил, что Киеву мешают двигаться к диалогу с Москвой западные покровители. Его слова передает РИА Новости.

«Российская сторона ... никогда не отказывалась от переговоров. Это именно президент Украины узаконил отказ от какого-либо диалога с российским руководством, а его западные покровители всячески мешают движению в этом направлении», — пояснил дипломат.

Он добавил, что западные союзники Киева, напротив, поставляют Украине все более смертоносное вооружение, стремясь нанести стратегическое поражение России, но их планы «обречены на провал».

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто говорил, что Будапешт никогда не будет поставлять оружие Украине.

В частности, перед выделением Украине макрофинансовой помощи в €50 млрд у Будапешта было несколько предварительных условий.

Сийярто указал на необходимость контроля того, как тратятся выделенные Киеву деньги.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.