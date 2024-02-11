Сунак раскритиковал интервью Путина Такеру Карлсону

Британский премьер-министр Риши Сунак раскритиковал интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону. Своим мнением он поделился в эфире Sky News.

Сунака считает, что заявление российского лидера об ответственности НАТО и США за конфликт на Украине «явно смехотворное».

«Я горжусь тем, что Великобритания с самого начала твердо поддерживала Украину», — подчеркнул британский премьер.

10 февраля канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал интервью Путина американскому журналисту Карлсону, также назвав его «смехотворным» на встрече с президентом США Джо Байденом.

8 февраля бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон раскритиковала Карлсона после его визита в Россию. В интервью MSNBC она назвала его «полезным идиотом», и не исключила, что он может заключить контракт с российским изданием.

Позднее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что СМИ стран НАТО получили пощечину после интервью Путина американскому журналисту Карлсону.

Ранее Борис Джонсон обрушился на Карлсона из-за интервью с Путиным.