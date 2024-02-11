Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Сунак раскритиковал интервью Путина Такеру Карлсону

Премьер Британии Сунак назвал интервью Путина Карлсону «смехотворным»

close
100%
Frank Augstein/AP

Британский премьер-министр Риши Сунак раскритиковал интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону. Своим мнением он поделился в эфире Sky News.

Сунака считает, что заявление российского лидера об ответственности НАТО и США за конфликт на Украине «явно смехотворное».

«Я горжусь тем, что Великобритания с самого начала твердо поддерживала Украину», — подчеркнул британский премьер.

10 февраля канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал интервью Путина американскому журналисту Карлсону, также назвав его «смехотворным» на встрече с президентом США Джо Байденом.

8 февраля бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон раскритиковала Карлсона после его визита в Россию. В интервью MSNBC она назвала его «полезным идиотом», и не исключила, что он может заключить контракт с российским изданием.

Позднее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что СМИ стран НАТО получили пощечину после интервью Путина американскому журналисту Карлсону.

Ранее Борис Джонсон обрушился на Карлсона из-за интервью с Путиным.

Все новости на тему:
Интервью Путина Карлсону
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами