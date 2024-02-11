Французский политик назвал интервью Путина Карлсону мировым феноменом

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что СМИ стран НАТО получили пощечину после интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Своим мнением он поделился в соцсети X (бывшая Twitter).

«Интервью Путина Такеру Карлсону — это мировой феномен. Оно продолжает укладывать на бок все сочинения СМИ в странах зоны НАТО! Они все получили серьезную пощечину», — написал политик.

По мнению Филиппо, после интервью многие люди поняли, что «система» и СМИ в течение двух лет обманывали их в отношении конфликта на Украине. Французский политик также призвал читателей способствовать распространению видео Путина и Карлсона.

В ночь на 9 февраля Карлсон выложил на своем сайте двухчасовое интервью с президентом РФ. Впоследствии соответствующая запись была опубликована в аккаунте бывшего ведущего Fox News в социальной сети X, набрав 150 млн просмотров за первые 23 часа.

8 февраля бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон раскритиковала Карлсона после его визита в Россию. В интервью MSNBC она назвала его «полезным идиотом», и не исключила, что он может заключить контракт с российским изданием.

Ранее в Германии рассказали о реакции немецкого канцлера Олафа Шольца на интервью Путина американскому журналисту.