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Французский политик назвал интервью Путина Карлсону мировым феноменом

Политик Филиппо: СМИ в странах НАТО получили пощечину после интервью Путина

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Panoramic/Global Look Press

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что СМИ стран НАТО получили пощечину после интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Своим мнением он поделился в соцсети X (бывшая Twitter).

«Интервью Путина Такеру Карлсону — это мировой феномен. Оно продолжает укладывать на бок все сочинения СМИ в странах зоны НАТО! Они все получили серьезную пощечину», — написал политик.

По мнению Филиппо, после интервью многие люди поняли, что «система» и СМИ в течение двух лет обманывали их в отношении конфликта на Украине. Французский политик также призвал читателей способствовать распространению видео Путина и Карлсона.

В ночь на 9 февраля Карлсон выложил на своем сайте двухчасовое интервью с президентом РФ. Впоследствии соответствующая запись была опубликована в аккаунте бывшего ведущего Fox News в социальной сети X, набрав 150 млн просмотров за первые 23 часа.

8 февраля бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон раскритиковала Карлсона после его визита в Россию. В интервью MSNBC она назвала его «полезным идиотом», и не исключила, что он может заключить контракт с российским изданием.

Ранее в Германии рассказали о реакции немецкого канцлера Олафа Шольца на интервью Путина американскому журналисту.

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