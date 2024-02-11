В Белом доме оценили слова Трампа о НАТО

Слова экс-президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон не защитил бы союзников по НАТО, не выполняющих требования альянса по расходам на оборону, от гипотетического нападения России, «приводят в ужас». Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс, передает ТАСС.

По его словам, «поощрение вторжений» на территорию ближайших союзников Соединенных Штатов «приводит в ужас». Бейтс также считает, что это ставит под угрозу национальную безопасность США, глобальную стабильность и экономику страны.

Он подчеркнул, что благодаря действиям президента США Джо Байдена НАТО важна как никогда.

Ранее Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина рассказал, что, когда он был президентом, глава неназванной «большой страны» НАТО спросил его, обеспечат ли США защиту альянсу в случае «нападения» России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО недостаточно отчисляют средств на оборону. Политик при этом добавил, что он будет одобрять РФ «делать все, что они, черт возьми, захотят».

В январе Трамп заявил, что не верит в желание НАТО защитить Соединенные Штаты. Он подчеркнул, что ненавидит говорить подобное о Североатлантическом альянсе, но если США понадобится его помощь НАТО, например если бы произошла атака на Соединенные Штаты, то вряд ли альянс пришел бы на помощь.

10 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью для газеты Welt am Sonntag заявил, что альянс намерен подготовиться к многолетнему противостоянию с Россией, но при этом не собирается с ней воевать.

Ранее Трамп предложил не помогать странам безвозмездно.