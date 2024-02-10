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Демократы хотят, чтобы Байден чаще демонстрировал живость ума на публике

Politico: демократы просят Байдена чаще демонстрировать живость ума на публике

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Kevin Lamarque/Reuters

Представители Демократической партии США призывают советников президента Джо Байдена организовывать ему больше публичных выступлений и общений с прессой, чтобы развеять сомнения о его возрастных когнитивных способностях. Такую информацию публикует газета Politico.

В публикации говорится, что помощников Байдена предупреждают, что президент не может не ответить на доклад специального прокурора, вызвавшего обеспокоенность из-за его возраста и умственных способностей.

«Они говорят, что президенту Джо Байдену, который в значительной степени избегал интервью и пресс-конференций, необходимо гораздо больше появляться на публике», — пишут журналисты.

Также в статье говорится, что представители Демократической партии хотят, чтобы Байден общался с прессой и избирателями в «нестандартных и резких беседах», которыми он был известен в прошлом. Это, по их мнению, развеет опасения по поводу остроты ума президента.

До этого кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что прошел два теста на умственные способности, он призывал пройти этот тест каждому, кто участвует в предвыборной гонке.

Ранее здоровьем Трампа обеспокоились из-за странных пятен на руке.

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