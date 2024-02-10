Посол РФ допустил проведение КНДР ядерных испытаний и обвинил в этом США

В Москве не исключили, что КНДР может провести испытания ядерного оружия, если США и их союзники продолжат провоцировать государство. Об этом сообщил российский посол в Северной Корее Александр Мацегора, передает РИА Новости.

«Если американские провокации продолжатся, если они станут приобретать все более опасный характер, не исключаю, что руководство КНДР в интересах укрепления обороноспособности своего государства будет вынуждено принять решение о проведении ядерного испытания», — сообщил Мацегора.

По его словам, если испытания состоятся, то ответственность будет лежать на США и союзниках.

До этого Мацегора отмечал, что понимая то, что КНДР может дать мощный ответ на атаки США, в Вашингтоне остерегаются действий против Пхеньяна. Российский дипломат напомнил о том, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, в частности, вооруженные силы США бьют по хуситам в Йемене.

По словам посла, у хуситов и других сил на Ближнем Востоке, ведущих борьбу против США и их союзников, подобных возможностей нет, и американские политики и военные этим «безнаказанно пользуются».

Ранее в КНДР назвали заход подлодки США в Южную Корею «условием применения ядерного оружия».