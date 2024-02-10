Шольц рассказал, что произойдет с Украиной без американской помощи

Европа будет продолжать оказывать помощь Украине, но без Соединенных Штатов ситуация станет крайне сложной. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в Вашингтоне, его слова транслировал телеканал n-tv.

«Европа может внести большой вклад, но без вклада США ситуация для Украины была бы очень и очень сложной. Мы хотим этого вместе избежать. Надеюсь, что весь Конгресс примет это решение о выделении помощи Киеву», — сказал Шольц.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил поставки Киеву американских дальнобойных ракет ATACMS в рамках встречи с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США, стороны не пришли к кой-либо договоренности.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна никогда не будет поставлять оружие Украине.

Также замглавы МИД РФ Михаил Галузин сказал, что правительство Украины лишило себя возможности урегулировать конфликт с Россией политически.

Ранее в США предрекли развал ВСУ в 2024 году.