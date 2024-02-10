Трамп прокомментировал состояние Байдена

Бывший глава Соединенных Штатов Дональд Трамп в рамках мероприятии национальной оружейной ассоциации в штате Пенсильвания заявил, что действующий американский президент Джо Байден не может знать, что он еще жив. Его слова передает РИА Новости.

По словам Трампа, если Байдена не привлекут к уголовной ответственности, то и его самого нельзя обвинять, так как обвинение против Трампа является ни чем иным, как преследованием политического оппонента.

«Я не знаю, причастен ли Байден (к обвинению. — «Газета.Ru»), потому что я не думаю, что он знает, что [он] живой. Но это злобные и очень умные люди, которые окружают его рабочее место», — поделился Трамп.

До этого Reuters сообщало, что Белый дом раскритиковал доклад специального прокурора Министерства юстиции Роберта Гура, в котором сказано, что президент Соединенных Штатов Джо Байден страдает провалами в памяти.

Ранее Трамп рассказал, как он планирует разрешить украинский конфликт за сутки.