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Власти Венгрии заявили, что никогда не будут поставлять оружие Украине

Сийярто: Венгрия никогда не будет участвовать в поставках оружия Украине

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Global Look Press

Венгрия никогда не будет поставлять оружие Украине. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны Петер Сийярто.

По словам Сийярто, Будапешт никогда не примет участия ни в каких действиях, связанных с поставками оружия Украине. В частности, перед выделением Украине макрофинансовой помощи в €50 млрд у Будапешта было несколько предварительных условий.

«Эти деньги не должны покрывать никакие поставки оружия. Потому что у нас очень четкая позиция по этому поводу: Венгрия никогда не участвовала и никогда не будет участвовать ни в каких действиях, направленных на поставку оружия на Украину. Просто потому, что мы считаем, что чем больше оружия будет поставляться на Украину, тем дольше будет длиться война», — пояснил министр.

Сийярто также указал на необходимость контроля того, как тратятся выделенные Киеву деньги.

До этого газета Financial TImes писала, что Украина может остаться без помощи от Соединенных Штатов в этом году из-за усиления влияния бывшего президента США Дональда Трампа.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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