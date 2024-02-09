МИД поприветствовал успешное проведение президентских выборов в Азербайджане

Россия приветствует успешное проведение президентских выборов президента в Азербайджане и надеется на дальнейшее укрепление взаимоотношений. Об этом заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел Российской Федерации.

«Российская сторона <...> настроена на дальнейшее укрепление союзничества и стратегического партнерства с Азербайджаном», — указывается в публикации.

В МИД выразили уверенность, что реализация комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне по урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном пройдет успешно.

Согласно информации министерства, оценки прошедших выборов от западных стран выглядели «ангажированными», так как они были изначально необъективно настроены к электоральному процессу в Азербайджане и отрабатывали «методички по дискредитации» голосования.

Президентские выборы в Азербайджане состоялись 7 февраля. По итогам обработки данных с 93% участков Ильхам Алиев набрал 92,1% голосов избирателей и в пятый раз победил на выборах.

Ранее в ОБСЕ обеспокоились честностью выборов в Азербайджане.