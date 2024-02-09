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В Венгрии призвали США перестать учить других и обратить внимание на антисемитизм у себя

Глава МИД Венгрии Сийярто посоветовал Госдепу бороться с антисемитизмом в США

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Global Look Press

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто посоветовал Государственному департаменту обратить внимание на рост антисемитизма в США, а не поучать других. Соответствующее заявление дипломат сделал на встрече со спикером израильского кнессета (парламента) Амиром Оханом в Нью-Йорке в рамках сессии Генассамблеи ООН, передает агентство MTI.

Сийярто отметил, что после нападения боевиков палестинского движения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года число антисемитских вылазок против еврейских общин возросло как в Западной Европе, так и в США. Лишь в одних Соединенных Штатах, по его словам, зафиксирован рост на 300%.

Венгерский министр выразил надежду на то, что после таких показателей американский Госдепартамент перестанет выступать с сообщениями о свободе вероисповедания в других странах.

Сийярто объяснил рост антисемитизма в странах Европы и США большим числом эмигрантов из арабских стран Ближнего Востока и Северной Африки. По мнению дипломата, «агрессивные иммигранты» в Европе навязывают свою волю спокойному большинству, живущему там, приносят с собой антисемитизм.

Министр подчеркнул, что в Венгрии такое неприемлемо и немыслимо, страна абсолютно нетерпима к антисемитизму, в стране запрещено проводить демонстрации в поддержку террористических организаций.

Сийярто также добавил, что правительство Венгрии продолжит поддерживать Израиль и будет настаивать, чтобы ООН «проявляла справедливое отношение» к этому государству.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее в США сообщили о росте антисемитизма в стране.

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