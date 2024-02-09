Путин счел печальным отказ Украины от переговоров из-за Джонсона

Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону назвал печальным отказ Украины от переговоров из-за экс-премьера Британии Бориса Джонсона. Полный текст интервью появился на сайте Кремля.

Глава государства процитировал слова лидера фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии, который отмечал, что боевые действия могли бы завершиться еще полтора года назад.

«Ну и где сейчас мистер Джонсон? А война продолжается», — отметил Путин.

Российский лидер добавил, что не знает, почему экс-премьер Британии отговорил украинские власти от переговоров.

До этого Путин рассказал о разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу неонацистов.

Карлсон прибыл в Москву 3 февраля. Его приезд в Россию широко освещался в российских СМИ. Визит американского журналиста в Москву, в рамках которого было записано интервью с Путиным, привлек внимание и западной прессы.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.