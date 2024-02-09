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Байден заявил, что не испытывает проблем с памятью и знает, что делает

Байден возмутился выводами расследования спецпрокурора о его проблемах с памятью

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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Джо Байден выразил возмущение частью отчета спецпрокурора Хёра, где он назван «пожилым человеком с проблемами с памятью». Об этом сообщает РИА Новости.

«Я пожилой мужчина с благими намерениями, я знаю, что делаю. Я президент, и я снова поставил эту страну на ноги», — сказал Байден в Белом доме.

12 февраля стало известно, что президент США Джо Байден не будет привлекаться к ответственности за ненадлежащее хранение секретных документов из-за проблем с памятью, выявленных в ходе прокурорского расследования. Нарушения сочли «невинной ошибкой».

Причиной для разбирательства стало обнаружение в 2023 году секретных документов в гараже дома Байдена в Уилмингтоне. Они относились ко времени, когда он был вице-президентом при администрации Барака Обамы.

Ранее штаб Трампа осудил решение спецпрокурора по Байдену.

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