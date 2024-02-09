В России указали на возможное нарушение резолюции Совбеза ООН

Продажа в Косово американских противотанковых комплексов Javelin станет серьезным нарушением ранее принятых решений ООН. Такое мнение выразил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, сообщает ТАСС.

«Этот провокационный шаг будет являться грубейшим нарушением резолюции 1244 СБ ООН», — сказал Полянский.

По словам дипломата, «Вашингтон и его сателлиты продолжают активно поддерживать агрессивную линию косовоалбанцев против сербов».

Резолюция 1244 Совета Безопасности ООН была принята в июне 1999 года, что, по заявлению МИД РФ, позволило положить конец агрессии НАТО против Югославии и вернуть процесс косовского урегулирования в политико-правовое поле. В числе ее требований — предотвращение возобновления боевых действий на территории анклава и демилитаризация Освободительной армии Косова (ОАК) и других вооруженных групп косовских албанцев.

11 января стало известно, что Госдеп США одобрил возможную продажу Косово ракет Javelin.

17 января в Косово рассказали, зачем им нужны американские ракеты.

Ранее МИД РФ уже решительно осуждал эти планы.