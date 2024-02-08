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Путин предложил удвоить размер выплат академикам РАН до 200 тысяч рублей

Путин предложил увеличить выплаты академикам РАН до 200 тысяч рублей

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Olga Maltseva/Reuters

Президент России Владимир Путин предложил увеличить выплаты академикам Российской академии наук (РАН) до 200 тыс. руб. Его слова приводит ТАСС.

«Академик ежемесячно должен будет получать 200 тыс. руб.», — пообещал глава государства в ходе празднования 300-летия РАН в Кремле.

Путин отметил, что таким образом оклад российских ученых будет проиндексирован в два раза по сравнению с предыдущим годом. Он также предложил увеличить жалование членам-корреспондентам РАН до 100 тыс. руб.

Президент рассказал, что в 2024 году бюджетные расходы на спонсирование Академии наук возросли почти на треть и достигли 6 млрд руб., при этом ежемесячные зарплаты академикам и членам-корреспондентам выросли лишь в 1,5 раза.

Перед этим глава РАН Геннадий Красников заявил, что роль Академии в развитии государства растет, а ее опыт и знания будут востребованы Советом безопасности Российской Федерации.

Ранее академик РАН рассказал, как комфортно себя чувствовать на морозе.

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