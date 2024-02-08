Путин предложил удвоить размер выплат академикам РАН до 200 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин предложил увеличить выплаты академикам Российской академии наук (РАН) до 200 тыс. руб. Его слова приводит ТАСС.

«Академик ежемесячно должен будет получать 200 тыс. руб.», — пообещал глава государства в ходе празднования 300-летия РАН в Кремле.

Путин отметил, что таким образом оклад российских ученых будет проиндексирован в два раза по сравнению с предыдущим годом. Он также предложил увеличить жалование членам-корреспондентам РАН до 100 тыс. руб.

Президент рассказал, что в 2024 году бюджетные расходы на спонсирование Академии наук возросли почти на треть и достигли 6 млрд руб., при этом ежемесячные зарплаты академикам и членам-корреспондентам выросли лишь в 1,5 раза.

Перед этим глава РАН Геннадий Красников заявил, что роль Академии в развитии государства растет, а ее опыт и знания будут востребованы Советом безопасности Российской Федерации.

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