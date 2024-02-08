Стали известны подробности разговора Путина и Си Цзиньпина

Помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков заявил, что телефонный разговор Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина прошел в дружеской атмосфере и длился час. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Он [разговор] прошел в теплой дружеской атмосфере и длился ровно один час», — сказал Ушаков.

Он напомнил, что через два дня наступает главный для всех китайцев праздник, Новый год по лунному календарю, в связи с этим президент России тепло поздравил председателя КНР Си Цзиньпина.

До этого президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином подтвердил приверженность России принципу «одного Китая».

«<…> Президент России подтвердил принципиальную позицию по тайваньскому вопросу, заключающуюся в поддержке политики «одного Китая», — уточнили в сообщении.

По информации Центрального телевидения Китая, по мнению российской стороны, любые попытки помешать воссоединению не увенчаются успехом, поэтому она выступает против любых «опасных действий», которые провоцируют Китай в тайваньском вопросе.

Ранее Путин и Си Цзиньпин подтвердили готовность защищать суверенитет двух стран.