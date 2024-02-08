Путин и Си Цзиньпин подтвердили готовность защищать суверенитет двух стран

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор, во время которого обсудили сотрудничество и стратегические вопросы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Во время диалога Путин и китайский лидер заявили о необходимости противостоять вмешательству извне во внутренние дела, защищать суверенитет и продолжать стратегическое сотрудничество. Кроме того, президент обменялся с коллегой мнениями по международным и региональным проблемам.

По словам Си Цзиньпина, Китай готов работать с Россией над поддержанием стабильной торговли, а также поддерживает работу РФ в качестве председателя БРИКС в 2024 году.

До этого сообщалось, что Путин и Си собираются озвучить озабоченность России в отношении возникающих ограничений финансово-экономического сотрудничества РФ и КНР. На этой неделе китайский Chouzhou Commercial Bank приостановил любые расчеты с клиентами из России. По мнению экспертов, это может привести к росту цен в РФ и задержке с поставками важнейших товаров.

Ранее в США заявили о подготовке телефонного разговора Байдена и Си Цзиньпина.