Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Кремле прокомментировали обсуждение о возобновлении зерновой сделки

Песков: никаких предпосылок для возобновления зерновой сделки нет

close
100%
Alexander Ermochenko/Reuters

В Кремле не видят предпосылок для возобновления зерновой сделки в первоначальном виде. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В настоящий момент нет предпосылок для возобновления зерновой сделки в том виде, в котором она была обговорена и не выполнена в отношении России. Никаких оснований и предпосылок для этого мы не видим», — сказал Песков.

Так официальный представитель Кремля прокомментировал новость о том, что представители ООН и России собираются обсудить меморандум об экспорте российского зерна и удобрений, а также слова главы МИД Турции об обсуждении возобновления зерновой сделки.

29 января дипломатический источник в Анкаре рассказал, что президент РФ Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудят Украину на встрече в Турции в феврале. По имеющейся информации, лидеры двух стран обсудят также возобновление зерновой сделки и региональную ближневосточную повестку.

7 февраля стало известно, что визит Путина в Турцию перенесли.

Ранее США не дали России принять участие в работе Международного совета по зерну.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами