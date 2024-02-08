В Кремле прокомментировали обсуждение о возобновлении зерновой сделки

В Кремле не видят предпосылок для возобновления зерновой сделки в первоначальном виде. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В настоящий момент нет предпосылок для возобновления зерновой сделки в том виде, в котором она была обговорена и не выполнена в отношении России. Никаких оснований и предпосылок для этого мы не видим», — сказал Песков.

Так официальный представитель Кремля прокомментировал новость о том, что представители ООН и России собираются обсудить меморандум об экспорте российского зерна и удобрений, а также слова главы МИД Турции об обсуждении возобновления зерновой сделки.

29 января дипломатический источник в Анкаре рассказал, что президент РФ Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудят Украину на встрече в Турции в феврале. По имеющейся информации, лидеры двух стран обсудят также возобновление зерновой сделки и региональную ближневосточную повестку.

7 февраля стало известно, что визит Путина в Турцию перенесли.

Ранее США не дали России принять участие в работе Международного совета по зерну.