В МИД РФ рассказали, что АТЭС не идет на поводу у Запада

Заместитель главы МИД РФ Александр Панкин заявил, что большинство стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) не хотят слепо идти на поводу у Запада. Об этом сообщил в интервью РИА Новости.

«АТЭС не остается в стороне от текущих геополитических разногласий… большинство из них нацелено на продвижение региональной интеграции и созидательные инициативы и не желает слепо идти на поводу у западных амбиций», — подчеркнул Панкин.

Дипломат указал, что Россия успешно взаимодействует со многими членами экономического сотрудничества.

В ноябре прошлого года участники Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) выразили намерение сохранять открытыми свои рынки и устранять перебои в цепочках поставок товаров.

Участники АТЭС также пообещали полноценно реализовать дорожную карту продовольственной безопасности к 2030 году.

Ранее Байден опоздал на последнее заседание саммита АТЭС.