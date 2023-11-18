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Байден опоздал на последнее заседание саммита АТЭС

РИА Новости: делегации АТЭС полчаса ждали Байдена на последнем заседании саммита

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Jonathan Ernst/Reuters

Главам делегаций Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) на заключительном заседании саммита в Сан-Франциско пришлось дожидаться за столом появления американского президента Джо Байдена. Об этом сообщает РИА Новости.

Как передает корреспондент агентства, все участники заключительной встречи глав делегаций в течение нескольких минут сидели за столом в ожидании прихода Байдена, который появился в зале заседаний под звучавшие фоном крики чаек и музыку. В итоге заседание началось на полчаса позже запланированного времени.

До этого вице-премьер РФ Алексей Оверчук рассказал, как президент США Джо Байден и первая леди страны Джилл Байден приветствовали российскую делегацию на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. По словам вице-премьера, российскую делегацию принимали в соответствии с протоколом.

В ходе финального заседания глав делегаций АТЭС Байден в шутку объявил о планах пролонгировать саммит еще на пять дней.

Перед этим Байден совершил ошибку во время выступления на саммите АТЭС, не сумев правильно прочитать слово с телесуфлера.

Ранее Байден в 10 тысяч раз занизил число американских граждан, пострадавших из-за пандемии коронавируса.

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