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Столтенберг заявил, что НАТО не вмешивается в ситуацию вокруг Залужного

Столтенберг: НАТО не вмешивается в вопрос увольнения Залужного, это дело Украины

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Bing Guan/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не собирается вмешиваться в вопрос с увольнением главкома ВСУ Валерия Залужного, поддержка Киеву продолжится в любом случае. Его слова приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что это внутреннее дело Украины, и у НАТО нет компетенций вмешиваться.

«Нас заверили, что любые изменения не затронут отношения Украины с партнерами и с НАТО. Мы продолжим нашу помощь», — заявил Столтенберг.

Первые слухи о возможном увольнении Залужного появились 29 января. О грядущей отставке сообщили ряд СМИ, общественных и политических деятелей.

2 февраля газета The Washington Post сообщала, что украинские власти уведомили администрацию США о решении Зеленского отправить в отставку Залужного. По данным издания, в Белом доме идею «не поддержали», но и «не возразили».

Позднее депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко заявил, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный согласился уехать послом в Великобританию.

Ранее на Украине раскрыли подробности возможного увольнения Залужного.

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