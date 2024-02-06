На Украине раскрыли подробности возможного увольнения Залужного

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что вместе с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным будут уволены все его заместители. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Вместе с Залужным планируют увольнять всех его заместителей: [Евгения] Мойсюка, [Николая] Балана, [Михаила] Забродского», — поделился информацией Гончаренко.

Других подробностей украинский парламентарий не привел.

Информация о возможном увольнении Залужного обсуждается в информационном поле последние несколько дней. Первые слухи появились 29 января. О грядущей отставке сообщили ряд СМИ, общественных и политических деятелей.

2 февраля газета The Washington Post сообщала, что украинские власти уведомили администрацию США о решении Зеленского отправить в отставку Залужного. По данным издания, в Белом доме идею «не поддержали», но и «не возразили».

Позже депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко заявил, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный согласился уехать послом в Великобританию.

Ранее в Киеве рассказали о вероятной судьбе преемника Залужного.