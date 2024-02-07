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Россия предупредила ЕС о немедленном ответе на ограничения передвижений дипломатов

Захарова: Россия ответит немедленно, если ЕС ограничит передвижение дипломатов

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Россия ответит немедленно, если Евросоюз запретит дипломатам РФ перемещаться в Шенгенской зоне. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД Российский Федерации Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Мы, безусловно, отфиксируем, чем все это закончится. Я думаю, что за любые ограничения они получат соответствующие «вознаграждения». Мы ответим незамедлительно, как это делаем каждый раз», — сказала дипломат.

В феврале газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что в ЕС обсуждают новые ограничения для российских дипломатов. В рамках 13-го пакета санкций предлагается ограничить их передвижение страной аккредитации. С такой инициативой выступила Чехия, которая уже не первый раз требует ее реализации. Прага считает, что из-за отсутствия контроля при перемещениях в Шенгенской зоне в страну «прибывают агенты российских спецслужб».

При этом Politico пишет, что реализовать инициативу будет непросто, так как перемещения внутри Шенгенской зоны фактически не контролируются.

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