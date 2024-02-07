Посол России допустил полный разрыв отношений с Финляндией

Россия расценивает закрытие Финляндией границ как шаг к полному разрыву отношений. Об этом сообщил посол России в Финляндии Павел Кузнецов, слова которого передает РИА Новости.

«Решение Хельсинки закрыть границу воспринимаем как очередной шаг в длинной цепочке действий финских властей, нацеленных на полный разрыв отношений с Россией», — заявил посол.

7 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Финляндия не хочет обсуждать с Россией якобы исходящие со стороны РФ угрозы для безопасности страны и уклоняются от прямого диалога пограничных служб.

Днем ранее министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что открыть пропускные пункты на границе с Россией пока невозможно.

Постановление правительства Финляндии о закрытии восточной границы действует до 11 февраля.

Ранее в Финляндии объяснили, почему не собираются открывать границу с Россией.