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Посол России допустил полный разрыв отношений с Финляндией

Посол РФ Кузнецов допустил разрыв отношений с Финляндией из-за закрытия границ

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Lehtikuva/Reuters

Россия расценивает закрытие Финляндией границ как шаг к полному разрыву отношений. Об этом сообщил посол России в Финляндии Павел Кузнецов, слова которого передает РИА Новости.

«Решение Хельсинки закрыть границу воспринимаем как очередной шаг в длинной цепочке действий финских властей, нацеленных на полный разрыв отношений с Россией», — заявил посол.

7 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Финляндия не хочет обсуждать с Россией якобы исходящие со стороны РФ угрозы для безопасности страны и уклоняются от прямого диалога пограничных служб.

Днем ранее министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что открыть пропускные пункты на границе с Россией пока невозможно.

Постановление правительства Финляндии о закрытии восточной границы действует до 11 февраля.

Ранее в Финляндии объяснили, почему не собираются открывать границу с Россией.

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