Совет Федерации ограничит работу «наливаек»

Закон, дающий региональным властям право устанавливать дополнительные требования к розничной продаже пива и других слабоалкогольных напитков, одобрен Советом Федерации. Об этом сообщает ТАСС.

«В соответствии с принятыми изменениями регионам дается право вводить дополнительные ограничения на торговлю алкоголем, в том числе в точках общепита в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях», — говорится в публикации.

Разъясняется, что парламентами регионов РФ могут быть приняты законы, ограничивающие возможности розничной продажи пива, сидра, медовух и иных подобных слабоалкогольных напитков при оказании услуг общественного питания. Розлив этих напитков предлагается ограничить ресторанами, барами, кафе и буфетами.

1 февраля закон о запрете «наливаек» был принят в третьем чтении Государственной думой.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин разъяснил, что депутатам поступало много обращений от жителей многоквартирных домов с питейными заведениями. Людей не устраивает, что днем «наливайки» работают как магазины, а ночью торгуют алкоголем, становятся точкой сбора асоциальных посетителей и мешают спать обычным горожанам.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину из-за рейдов депутатов по «наливайкам».