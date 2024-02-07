Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Украина рискует полностью потерять легитимность, отменяя президентские выборы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Страна, которую провозгласили светочем и передовым форпостом демократии, отныне получила несменяемую власть. Мне видится, что это вполне логичное развитие бывшей Украины по пути утраты ею какой-либо легитимности», — пояснил Константинов.

Он добавил, что отмена выборов на Украине — закономерный этап развития киевского режима.

До этого экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский лишится части полномочий в мае.

Это может произойти после официального окончания легитимного срока пребывания Зеленского в должности президента в мае.

Политолог Андрей Золотарев также говорил, что украинские депутаты начали массово покидать партию «Слуга народа», поскольку готовятся к скорому уходу Зеленского с поста президента.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.