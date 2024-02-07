В Кремле прокомментировали ситуацию с проблемами компаний при расчетах с Китаем

В Кремле в курсе проблем российских компаний при расчетах с китайскими партнерами, правительство займется их решением. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Решение этой проблемы — прерогатива правительства. Мы видели сообщения на эту тему. Россия ведет плотный диалог с китайскими друзьями. Все возникающие проблемы будем решать в рамках этого диалога», — сказал официальный представитель Кремля.

О том, что у компаний из РФ начались проблемы при расчете с партнерами в КНР, 7 февраля сообщили «Ведомости». По данным газеты, китайский Chouzhou Commercial Bank, который на фоне санкций стал основным для российских импортеров, прекратил любые расчеты с клиентами из России. Один из российских предпринимателей рассказал, что остановлены переводы и через SWIFT, и с помощью российской СПФС или китайской CIPS.

Другие источники уточнили, что китайцы прекратили отношения со всеми организациями не только из РФ, но и из Белоруссии. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее схожая проблема возникла с переводами в Турцию, в данный момент там обсуждают создание турецко-российского банка для урегулирования ситуации.