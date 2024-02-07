Политолог: выделенные Евросоюзом €50 млрд не помогут Украине

Выделенные Европейским союзом €50 млрд не смогут помочь Украине, поскольку финансовые потребности страны растут с каждым днем. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин. Он подчеркнул, что этой суммы хватит Киеву лишь «для поддержания штанов».

«Эта так называемая победа Европы больше отдает политическим, финансовым оттенком и запахом, чем какими-то реальными движениями к решению задач. В ситуации, когда республиканцы в США заблокировали пакет помощи Киеву объемом 61 млрд долларов, продвигаемый демократами», — отметил Кошкин.

Он напомнил, что выделяемые ЕС €50 млрд рассчитаны на четырехлетний период, то есть с 2024-го по 2027-й Киев будет ежегодно получать по €12,5 млрд.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен накануне сообщила, что Евросоюз планирует выделить Украине первый транш из пакета помощи на €50 млрд в марте этого года. Согласие членов ЕС предоставить Киеву эту сумму, по ее словам, стало важным шагом вперед.

Ляйен также подчеркнула, что Европа «верна своему слову и продолжит предоставлять критически необходимое финансирование своему партнеру и будущему члену ЕС».

Ранее глава Евросовета призвал Вашингтон разблокировать средства для Киева.