В США возмущены «украинским галстуком» Байдена

Экс-кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами выразил негодование из-за того, что президент США Джо Байден надел галстук в цветах украинского флага. Об этом он заявил на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Байден надел флаг другой страны, счета которой мы оплачиваем, но мы ни разу не видели, чтобы Зеленский носил флаг страны, которая финансирует его зарплату. Многое говорит о больной психологии этих отношений», — отметил Рамасвами.

До этого Джо Байден вышел на встречу с журналистами в Белом доме в своем «украинском галстуке» и с «украинским значком». Он пояснил, что использовал их из-за «отчаянного положения», в котором сейчас находится Киев.

6 февраля глава Европейского Совета Шарль Мишель призвал нижнюю палату американского конгресса разблокировать пакет помощи Украине на сумму $60 млрд.

Ранее в США предположили, на что придется пойти Украине без помощи Вашингтона.