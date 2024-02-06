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В Белом доме отказались говорить о «плане Б» по помощи Украине

Белый дом отказался раскрывать «план Б» при провале законопроекта об Украине

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Susan Walsh/AP

Администрация американского президента Джо Байжена не готова говорить о наличии у нее «плана Б» на случай отказа конгресса одобрить законопроект о финансировании Украины и охране государственной границы. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, слова которой передает РИА Новости.

«Я не собираюсь говорить об этом», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом пресс-секретарь добавила, что Белый дом продолжает настаивать на принятии документа. Как сказала Жан-Пьер, парламентариям необходимо проголосовать за уже существующую версию законопроекта.

До этого лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер сообщил, что уже в ближайшее время законодатели проведут тестовое голосование по вопросам помощи Украине и Израилю. Ожидается, что соответствующее мероприятие состоится 7 февраля.

5 февраля верхняя палата американского конгресса представила альтернативный законопроект по охране границ и финансированию Украины с Израилем. Авторы документа предложили выделить на эти цели $118,28 млрд, из которых $60,06 млрд предназначены для Киева.

Ранее президент США Джо Байден заявил об отчаянной ситуации на Украине из-за отсутствия помощи со стороны американских властей.

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