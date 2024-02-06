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Такер Карлсон подтвердил, что возьмет интервью у Путина

Журналист Карлсон подтвердил, что скоро возьмет интервью у президента Путина

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Scott Morgan/Reuters

Экс-ведущий Fox News Такер Карлсон подтвердил, что все-таки встретится в Москве с президентом Владимиром Путиным и возьмет у него интервью. Об этом журналист заявил в соцсети Х.

«Сегодня мы в Москве, мы здесь для того, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина», — отметил Карлсон в видеообращении.

Он отметил, что скоро «мы его сделаем». По словам бывшего ведущего Fox News, в проведении подобных интервью всегда есть риски, поэтому решение вынашивалось в течение нескольких месяцев. Карлсон добавил, что большинство американцев «не в курсе», что именно происходит в России и на Украине.

Американский журналист обратил внимание, что владелец соцсети X Илон Маск пообещал не блокировать интервью с российским лидером. Карлсон пообещал, что все желающие смогут посмотреть интервью с Путиным бесплатно на его сайте в версии без монтажа.

Экс-ведущий уточнил, что самостоятельно оплатил путешествие в Москву, он не получал поддержки от властей или других групп.

До этого французский политик заявил о панике в ЕС из-за возможного интервью Путина Карлсону.

Ранее Такер Карлсон захотел провести интервью с Путиным.

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