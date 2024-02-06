ЕС выступил против использования замороженных активов РФ как залога восстановления Украины

Страны Евросоюза не поддержали предложение Бельгии по использованию замороженных российских активов как залог для привлечения средств на восстановление Украины. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Мы знаем, что использование активов в качестве залога таит в себе те же юридические, экономические и финансовые риски, что и конфискация», — рассказал неназванный европейский чиновник.

Он уточнил, что большинство юридических подразделений стран G7 учитывают это. Чиновник пояснил, что использование в качестве залога означает владение активом, то есть — конфискацию. Эту же версию подтвердили агентству еще четверо официальных лиц.

В публикации обратили внимание на неясность, какая организация будет выпускать облигации.

Накануне в Евросоюзе испугались последствий конфискации активов России. По данным Politico, в Европе опасаются российских кибератак против стран Запада.

Ранее Минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.