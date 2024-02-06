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Политолог объяснила, зачем Киеву понадобился аудит ВСУ

Политолог Шеслер: аудит ВСУ нужен Киеву, чтобы отправить Залужного в отставку

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Inna Varenytsia/Reuters

Политолог Лариса Шеслер в интервью газете «Взгляд» прокомментировала заявление советника главы офиса украинского лидера Михаила Подоляка о проведении первого за два года аудита действий Вооруженных сил Украины (ВСУ). По ее мнению, таким образом Киев хочет подвести юридическую базу под увольнение главкома ВСУ Валерия Залужного.

«Из утечек в СМИ следует, что Валерий Залужный не согласился оставить пост главкома добровольно. Поэтому, по всей видимости, в Киеве сейчас решили создать весомые юридические основания для увольнения генерала», — отметила Шеслер.

Она подчеркнула, что аудиторы легко справятся с поставленной задачей, поскольку проблем в рядах ВСУ предостаточно. При этом, по ее словам, если Залужный без скандала согласится покинуть свой пост, результаты проверки могут быть удовлетворительными.

О том, что в данный момент проводится аудиторская проверка действий ВСУ за два года, Подоляк сообщил в эфире телеканала «Рада». По его словам, дальнейшие решения будут приняты исходя из результатов проверочных мероприятий.

До этого Подоляк в интервью с «24 телеканалом» посетовал на «негативный осадок» после краха контрнаступления ВСУ. По его мнению, в наступательных действиях армии Украины присутствовали некоторые тактические промахи, с чем соглашается военное и политическое руководство страны.

Ранее Минобороны России озвучило потери ВСУ на Краснолиманском направлении.

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