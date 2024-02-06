Президент Грузии предложила создать единую платформу ради будущего страны в Европе

Президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила создать единую платформу, которая помогла бы стране стать частью Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости.

Зурабишвили выступила 6 февраля с ежегодным отчетом в парламенте. Это был ее последний годовой отчет на посту президента, поскольку срок ее полномочий истекает осенью этого года.

Президент заявила, что Грузии нужна защищенность, единство, ей нужно увидеть свое будущее, не упустить свой уникальный шанс. По ее мнению, грузинский народ больше не верит и не желает видеть постоянно повторявшиеся объединительные схемы партий, не верит в претензии на тотальную победу по отдельности.

«Необходима реальная цель, а также мобилизация энергии и живых сил вокруг этой совместной цели... Достичь этого можно созданием единой платформы... «Платформу единства для Европы», — сказала Зурабишвили по время выступления в парламенте.

Политик отметила, что готова взять на себя ответственность за формирование такой платформы и создать вместе со своей администрацией координационный центр, позволяющий объединить все конкретные предложения по европейским приоритетам.

Ранее Зурабишвили заявила, что недовольна тесными связами правящей партии Грузии с Россией.