Французский политик заявил о панике в ЕС из-за возможного интервью Путина Карлсону

Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что европейские политики опасаются возможного интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, поскольку оно может разоблачить их ложь. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Они паникуют, потому что лгут, и ложь выйдет для них боком!» — написал Филиппо.

По его словам, ряд европейских депутатов выступают с призывом запретить журналисту посещать Евросоюз.

Филиппо подчеркнул, что эти политики провозглашают себя «представителями «лагеря добра», однако не поддерживают свободу слова, проявления инакомыслия, дебаты и правду.

Карлсона заметили в Москве 3 февраля и сразу предположили, что он приехал взять интервью у Путина. Сам Такер не стал опровергать эту информацию, отметив лишь, что хотел «посмотреть на то, как все устроено» в России.

6 февраля РИА Новости сообщало, что машина, на которой по Москве ездил Карлсон, предположительно, покинула территорию администрации президента РФ.

Ранее Кеннеди-младший заявил, что Такер Карлсон имеет полное право взять интервью у Путина.